В облсовете заявили о рисках и угрозах в медицине

В Орле не достигли четверти требований нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, аудитор Надежда Бойцова представила в Орловском облсовете народных депутатов доклад о проверке средств, выделенных региона на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Она сообщила региональным парламентариям о том, что в 2020 году на указанные цели было выделено 1,276 миллиарда рублей, в 2021 году — 479,4 миллиона рублей.

«Аудитором было отмечено, что более 80 процентов закупок 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» производилось в 3-4 квартале, что повышает риски неисполнения контрактов при осуществлении закупок ближе к концу года, поскольку заказчики указывают короткие сроки поставок, — говорится в сообщении КСП. — Состав целевых показателей федеральных и, соответственно, региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение», ежегодно изменяется, в связи с чем производить анализ значительной части целевых показателей в динамике не представляется возможным».

Из доклада также следует, что по итогам 2020 года из 45 показателей по всем региональным проектам национального проекта «Здравоохранение» не были достигнуты 10 показателей. По итогам 2021 года из 51 показателя не исполнено 18. КСП также отмечает, что в текущий момент времени при отсутствии тенденций снижения смертности населения Орловской области и увеличения численности медицинского персонала имеются риски недостижения основных целей и целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» на территории региона к 2024 году.

ИА «Орелград»