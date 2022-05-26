В Орле раскрыто дело о пьяной краже холодильника из общежития

26.5.2022 | 10:53 Закон и порядок, Новости

Злоумышленника вычислили по отпечаткам пальцев.

Орловская раскрыла дело о краже холодильника в одном из общежитий города. Вором оказался ранее судимый 29-летний житель Глазуновского района.

По сообщению пресс-службы УМВД по Орловской области, вора удалось установить благодаря следам пальцев рук, изъятых с места происшествия. В день преступления он распивал алкоголь, находясь в гостях у знакомых. После этого злоумышленник решил похитить из общежития холодильник стоимостью 10 тысяч рублей. Взламывать дверь нужной комнаты не потребовалось — рядом хранился ключ.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемого заключили под стражу. Правда, похищенный холодильник пока найти не удалось.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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