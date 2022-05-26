В Орле состояние набережной реки Ока может представлять угрозу для жизни людей

Плитка отваливается, а срок гарантии «юбилейных» работ истек.

Орловцы, гуляющие по набережной реки Ока, могут в любой момент пострадать от падения плитки им на голову. Такое мнение высказали представители общественного движения «Народный фронт» в своем обращении к администрации города Орла.

Озабоченность общественников вызвало состояние плитки на парапете смотровой площадки, которая отслаивается и падает на пешеходную часть. По их мнению, работники «юбилейного» подрядчика произвели укладку плитки не на бетонную смесь, а на пескосмесь. При этом, срок гарантийного обслуживания уже истек.

«В первую очередь здесь речь идет о безопасности. Тротуары у стены усыпаны осколками, а еще не успевшая обвалиться плитка держится на честном слове. К счастью, на сегодняшний день никто из пешеходов не пострадал. Мы призываем городские власти навести порядок на набережной и в кратчайшие сроки отремонтировать стену», – считает Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области .

Общественники считают аварийным участок протяженностью сто метров. При этом, высота стены составляет примерно три метра.

ИА «Орелград»