ЖК «Маяк» стал частью нацпроекта

Самый высокий жилой дом в Орле — ЖК «Маяк» стал частью пилотного потока национального проекта по повышению производительности труда в ООО «ОСУ-2».



Компания присоединилась к реализации нацпроекта вслед за другими подразделениями группы ОДСК. 25 мая прошло стартовое совещание. Руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров отметил, что планы амбициозны.

«Стать эталонным предприятием в строительной отрасли, чтобы транслировать свой успех на всю страну», — сказал Петров.

Проект включает несколько частей: обучение и непосредственно работа экспертов на производственных площадках. Настоящий этап охарактеризовал управляющий директор ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» Владислав Гефель.

«Мы совместно с экспертами ФЦК разрабатываем методики и планы, направленные на повышение эффективности производства, мотивации персонала, а также увеличения конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции», — сообщил Владислав Гефель.

Рабочая группа при поддержке кураторов освоила основные принципы модернизации, ознакомилась с новыми методиками и оценками. Далее, используя инструменты бережливого производства, предстоит проанализировать процесс оштукатуривания, выявить потери, определить пути их ликвидации и поэтапно реализовать. На это отведено полгода.

Напомним, национальный проект по повышению производительности труда стартовал в 2018 году. Специалисты Федерального центра компетенций и региональных подразделений помогают организовать процессы так, чтобы затраты времени и средств были минимальными, а ресурсы максимально эффективно задействовались.

ИА «Орелград»