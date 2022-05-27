Орловцы могут включиться в борьбу за миллиард

Правительство выделит деньги на проведение конкурса «Лучшая муниципальная практика».



Правительство РФ утвердило размер призового фонда для победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Как сообщает пресс-служба правительства, в 2022 году он составит 900 миллионов рублей, то есть призовой фонд самую малость не дотянет до миллиарда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о премиях, которые присуждаются за успехи в организации муниципального управления в сферах градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, развития муниципальной экономики и управления местными финансами.

«Главная цель конкурса – поддержать муниципалитеты, которые предлагают эффективные решения в важнейших сферах, — говорится на сайте правительства страны. — Победители из числа городских и муниципальных округов и городских поселений получат гранты в размере от 10 до 50 миллионов рублей, из сельских поселений – от 3 до 20 миллионов рублей. Средства будут направлены бюджетам регионов на премирование муниципальных образований, победивших в конкурсе. Помимо денежных призов лауреатов ждут знаки отличия и дипломы правительства России, а также публикация их проектов в сборнике лучших практик, который будет выпущен по итогам конкурса».

Конкурс 2022 года стартовал в Орловской области недавно. Заявки на него принимаются до 15 июня. Он проходит в пяти номинациях: «Градостроительство», «Муниципальные экономика и финансы», «Обратная связь», «Межнациональное согласие», «Умный город». В Орловской области конкурс проводит администрация губернатора и правительства. В нем принимают участие городские округа, городские и сельские поселения, распределенные по двум категориям. Заявки представляются с сопроводительным письмом, подписанным главой администрации муниципального образования. Конкурсная комиссия, созданная администрацией губернатора, решает, кого допускать к участию, а кого нет.

Заявки орловских городов, поселений, округов и районов, отобранные комиссией для участия в финальном этапе, до 20 августа 2022 года будут отправлены в федеральную конкурсную комиссию. Итоги подведут в октябре. Добавим, что всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 3,7 тысячи муниципальных образований, или каждый пятый муниципалитет страны. По решению президента Владимира Путина с 2020 года был увеличен призовой фонд конкурса и расширен перечень номинаций. В прошлом году в конкурсе впервые могли принять участие муниципальные округа, а количество призовых мест было увеличено с трех до пяти в каждой номинации.

ИА «Орелград»