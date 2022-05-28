Национализированный дом украсили памятной доской купцу Чикину

В Орле состоялась церемония открытия памятной доски на улице Нормандия-Неман.



Памятная доска украсила дом №1 по улице Нормандия-Неман, в котором располагается Военно-исторический музей. В церемонии приняли участие директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев, заведующий Военно-историческим музеем Сергей Широков и другие. Как пояснили в краеведческом музее, мемориальная доска посвящена купцу Ивану Чикину. Кстати, ее открытие приурочили к празднованию Дня предпринимателя.

«Дом был построен в конце 1890-х гг. для купеческой семьи Чикиных, — пояснили в областном краеведческом музее. — Последним владельцем на момент революции 1917 года был Иван Иванович Чикин. Купец был владельцем склада соли. Дом приобретал сохранившийся до нас облик в несколько этапов: сначала первый этаж был кирпичным, а второй – деревянный. А в начале XX века второй этаж был перестроен из кирпича. Нижний этаж дома был отведен под торговые помещения, а верхний использовался под жилые».

Согласно исторической справке, в 1918 году это здание национализировали. С те пор он выполнял различные функции. Так, с 1921 года на его первом этаже располагались универсальный магазин орловского филиала ГУМа, столовая и чайная. В 1923-1924 гг. в доме располагалась молодежная коммуна рабочих спичечной фабрики, после чего его облюбовало 2-е отделение Губернского дома крестьянина. С 1930 года это был Дом колхозника. Очередной виток изменений произошел в годы войны. После освобождения Орла от оккупантов с августа 1943 по 1948 год в этом здании располагалась квартирно-эксплуатационная часть (КЭЧ) Орловского района.

С 1949 по 1953 годы дом был отдан под штаб 15-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, после чего неожиданно стал жилым. В 1982-1983 годах была возведена пристройка по проекту архитектора В.И. Филина для диорамы «Прорыв немецкой обороны у д. Малое Измайлово 12 июля 1943 г.» (художник А.И. Курнаков). Затем помещения купеческого дома Чикиных прошли реконструкцию для размещения музея-диорамы. Так учреждение называлось до 2005 года, после чего стало Военно-историческим музеем — филиалом Орловского краеведческого музея.

ИА «Орелград»