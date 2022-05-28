Халатное отношение к растениям будет наказываться

В Орловской области утвердили правила обращения с зелеными посадками.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение, регламентирующее правила посадки и вырубки зеленых насаждений. Оно же вводит определенную классификацию. Например, вырубка кустарников и деревьев может быть как вынужденной, за что наказывать не будут, так и незаконной. Кроме того, вводится понятие порчи зеленых насаждений. Это вред, причиненный растениям, например, в результате окольцовки стволов деревьев и обдирания коры, повреждения кроны или корневой системы, а также химического ожога.

Для решения судьбы растений в Орловском муниципальном округе создается специальная комиссия по зеленым насаждениям. Это будет постоянно действующий коллегиальный орган. Члены комиссии вправе рассматривать обращения отдельных граждан и предприятий и выдавать разрешения на вырубку. При этом комиссия предварительно должна детально оценить каждую конкретную ситуацию и решить, насколько целесообразно проведение вырубки.

Вновь утвержденный порядок предусматривает ответственность для тех, кто нарушит установленные правила. Например, за халатное отношение к зеленым насаждениям, в том числе пересаженным, с виновника взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных растений. Аналогичная мера предусмотрена за незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений, а также непринятие мер охраны. Даже санкционированная комиссией вырубка должна компенсироваться – либо в денежной форме в размере восстановительной стоимости, либо в виде проведения компенсационного озеленения. При этом самовольная вырубка на территории всего Орловского муниципального округа категорически запрещается.

ИА «Орелград»