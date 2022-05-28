Халатное отношение к растениям будет наказываться

28.5.2022 | 9:00 Новости, Общество

В Орловской области утвердили правила обращения с зелеными посадками.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение, регламентирующее правила посадки и вырубки зеленых насаждений. Оно же вводит определенную классификацию. Например, вырубка кустарников и деревьев может быть как вынужденной, за что наказывать не будут, так и незаконной. Кроме того, вводится понятие порчи зеленых насаждений. Это вред, причиненный растениям, например, в результате окольцовки стволов деревьев и обдирания коры, повреждения кроны или корневой системы, а также химического ожога. 

Для решения судьбы растений в Орловском муниципальном округе создается специальная комиссия по зеленым насаждениям. Это будет постоянно действующий коллегиальный орган. Члены комиссии вправе рассматривать обращения отдельных граждан и предприятий и выдавать разрешения на вырубку. При этом комиссия предварительно должна детально оценить каждую конкретную ситуацию и решить, насколько целесообразно проведение вырубки.

Вновь утвержденный порядок предусматривает ответственность для тех, кто нарушит установленные правила. Например, за халатное отношение к зеленым насаждениям, в том числе пересаженным, с виновника взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных растений. Аналогичная мера предусмотрена за незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений, а также непринятие мер охраны. Даже санкционированная комиссией вырубка должна компенсироваться – либо в денежной форме в размере восстановительной стоимости, либо в виде проведения компенсационного озеленения. При этом самовольная вырубка на территории всего Орловского муниципального округа категорически запрещается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования