В Заводском районе две иномарки столкнулись на нерегулируемом перекрестке

Молодая пассажир одного из автомобилей получила травмы.

В субботу утром легковой автомобиль столкнулся с кроссовером на перекрестке улиц Панчука и Карачевской. Пострадала молодая девушка, которая была пассажиром одного из автомобилей.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 09.30 39-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по Панчука со стороны Васильевской в направлении Комсомольской. На перекрестке Панчука и Карачевской он столкнулся с Nissan XTRAIL, за рулем которого находился 45-летний водитель.

В салоне «Рено» находилась 21-летняя девушка, она получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»