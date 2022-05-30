В Заводском районе две иномарки столкнулись на нерегулируемом перекрестке

30.5.2022 | 12:14 Новости, Происшествия

Молодая пассажир одного из автомобилей получила травмы.

В субботу утром легковой автомобиль столкнулся с кроссовером на перекрестке улиц Панчука и Карачевской. Пострадала молодая девушка, которая была пассажиром одного из автомобилей.

По сообщению пресс-службы УГИБДД,  в 09.30 39-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по Панчука со стороны Васильевской в направлении Комсомольской. На перекрестке Панчука и Карачевской он столкнулся с Nissan XTRAIL, за рулем которого находился 45-летний водитель.

В салоне «Рено» находилась 21-летняя девушка, она получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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