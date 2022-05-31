На борьбу с санкциями потратят почти миллиард

Орловская область распределила федеральные средства в своем бюджете.



Бюджет Орловской области прирос более чем на 850 миллионов рублей. Это стало известно по итогам заседания Орловского облсовета народных депутатов, на котором парламентарии сразу в двух чтениях одобрили правительственный проект внесения поправок. Данный документ был подготовлен в связи с уточнением объемов доходов бюджета, поступлений федеральных трансфертов, а также включением в бюджет остатков федеральных трансфертов и необходимостью перераспределения средств. Все эти меры потребовались для «стабилизации ситуации в экономике Орловской области в условиях существующей геополитической обстановки и санкционного давления».

Как пояснила на заседании руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, в результате вносимых изменений доходы областного бюджета увеличены на 851,789 миллиона рублей, в том числе налоговые и неналоговые – на 123,598 миллиона. Целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета приросли на 728,191 миллиона рублей. Кроме того, поступления в областной бюджет от пожертвований составили 2,524 миллиона. Кстати, указанные добровольные пожертвования граждан и организаций включены в бюджетные расходы на организацию временного социально-бытового обустройства людей, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области. Этим дополнительная помощь беженцам не исчерпывается. Так, 4,412 миллиона рублей направят на оказание медицинской помощи гражданам Украины, ДНР и ЛНР, в том числе на проведение им профилактических прививок, включенных в календарь вакцинации по эпидемическим показаниям.

По 50 миллионов рублей получат региональные фонды микрофинансирования и промышленности. Речь идет об их дополнительной капитализации. Эти средства должны быть направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также промышленности в условиях существующей геополитической ситуации и санкционного давления. Более 21 миллиона рублей власти направят на компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных в регионе хлеба и хлебобулочных изделий.

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, обойдется в 110,541 миллиона рублей, реализация региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, — в 34,092 миллиона. В целом в результате вносимых изменений доходы областного бюджета составят 46,934 миллиарда рублей, расходы – 48,389 миллиарда, дефицит – 1,454 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»