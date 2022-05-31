«Я поработаю здесь» — Клычков опроверг возможность ухода в Госдуму

31.5.2022 | 13:30 Новости, Политика

Глава региона планирует доработать губернаторский срок до конца.

Валерий Рашкин, Андрей Клычков, Геннадий Зюганов

Андрей Клычков опроверг слухи о том, что он может стать депутатом Государственной Думы вместо Валерия Рашкина, лишенного мандата.

Напомним, депутат-коммунист получил три года условного срока за незаконную охоту на лося, в связи с чем коллеги-парламентарии лишили его мандата.

«Много пишут и обсуждают в очередной раз, что я в Госдуму ухожу. Я не ухожу ни в какую Госдуму, и я об этом уже неоднократно говорил — успокойтесь, никуда я не ухожу. Те, кто желает моего ухода, ну… бывает. А мы вместе будем и дальше выполнять свою работу. Сейчас не то время, чтобы бегать. Поэтому пускай люди работают, занимаются, я поработаю здесь, а дальше уже вам решать, что будет в 23-м году», — заявил губернатор в прямом эфире соцсетей.

Ранее «Орелград» сообщал, что Андрей Клычков является одним из претендентом на освободившееся в Госдуме место.

ИА «Орелград»

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