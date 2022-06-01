Корпорация развития Орловской области и орловское отделение Банка России  договорились  о сотрудничестве

Соответствующее соглашение подписали вчера, 31 мая, генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин и управляющий орловским отделением Банка России Роман Никольский.

Соглашение предусматривает методологическое, информационное и консультационное сотрудничества между сторонами, призванное повысить инвестиционный потенциал региона.

В рамках соглашения запланированы совместные мероприятия с приглашением к участию в них представителей бизнеса и органов власти. Роман Никольский отметил, что орловское отделение готово оказывать содействие в приглашении спикеров от Банка России и Мосбиржи.

Важной целью сотрудничества является повышение доступности инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) для бизнеса и органов власти.

Николай Шин и Роман Никольский договорились, что на информационных ресурсах КРОО будет регулярно размещаться полезная информация о ГЧП.

«Наша Корпорация как один из институтов развития Орловской области в данном случае будет платформой, которая объединит органы исполнительной власти, финансовые структуры, бизнес. Такое взаимодействие призвано дать импульс к созданию инициативных групп, готовых развиваться по различным направлениям с применением финансовых инструментов. К примеру, в сфере торговли- с применением факторинга, в сфере транспорта — с применением механизмов лизинга, в развитии инвестиционных проектов – это банковское кредитование и облигационные займы. Мы будем на нашей площадке создавать и «упаковывать» проекты», — пояснил Николай Шин.

Он также отметил, что размещение информационных материалов от орловского отделения Банка России на ресурсах КРОО поможет частному инвестору, готовому развивать ГЧП-проект, ознакомиться с правовой базой, скоординировать взаимодействие с банками, органами власти, институтами развития, что это еще один вид помощи потенциальным и действующим инвесторам региона.

Роман Никольский в свою очередь прокомментировал событие и обозначил цели сотрудничества КРОО и орловского отделения Банка России в рамках подписанного соглашения: «Наши совместные усилия будут направлены на то, чтобы повысить информированность орловских предпринимателей о финансовых инструментах для бизнеса. Это поможет им выбрать подходящий путь развития. Например, при нашей информационно-консультационной поддержке Корпорация развития планирует размещать на своем интернет-портале сведения о государственно-частном партнерстве и способах финансирования бизнеса. Кроме того, эксперты Отделения станут спикерами на совместных обучающих мероприятиях о современных финансовых продуктах и услугах».