Под Орлом женщина с ребенком пострадали в результате столкновения трех автомобилей

Автомобиль вылетел в кювет после столкновения с грузовиком и другим легковым автомобилем.

Два человека, включая десятилетнюю девочку, получили телесные повреждения в результате столкновения трех автомобилей на Болховском шоссе.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, вчера в 15.50 63-летний водитель грузовика ГАЗ-279951 ехал со стороны Игнатова в направлении Раздольной. В районе дома № 34 по Болховскому шоссе он сзади врезался в автомобиль «Киа Соул», ехавший в попутном направлении.

В результате столкновения «Киа», в свою очередь, въехал в Nissan X-Trail, после чего вылетел с проезжей части дороги. 35-летняя женщина, находившаяся за рулем «Киа Соул», и десятилетняя девочка получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»