Вдовин и Домогатский провели прием граждан по вопросам материнства и детства

В числе прочих был рассмотрен вопрос о школьном питании для детей-диабетиков.

В преддверии Международного дня защиты детей первый заместитель Председателя областного Совета Михаил Вдовин и Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский провели совместный приём граждан по вопросам материнства и детства.

Одной из проблем, поднятой в ходе приёма, стало питание детей, имеющих диабет. Михаил Вдовин отметил, что школа должна учитывать такие особенности здоровья обучающегося и кормить ребёнка правильно. Поскольку подобные требования не всегда выполняются, данный вопрос будет взят на депутатский контроль, а в Департамент образования сделан соответствующий запрос.

Среди записавшихся на приём были и вынужденные переселенцы из Донецкой области. Бабушка и дедушка не могут получить единовременную выплату на внучку. Нужна доверенность или сами родители, а они остались на малой Родине. «К сожалению, быстро решить этот вопрос не представляется возможным, так как законодательство подобные ситуации пока не учитывает», – отметил Вдовин.

Ещё одним вопросом, рассмотренным в ходе приёма, стала проблема с устройством детей в школу и логопедическую группу детского сада, которую, по мнению вице-спикера, следует решать не только комплексно, но и с учётом каждой отдельно взятой ситуации.