Орловцы смогут «сдать» телефонных и смс-спамеров в УФАС

УФАС обещает блокировку нежеланных собеседников в течение трех суток.

УФАС запускает сервис, который даст возможность орловцам пожаловаться на навязчивую спам-рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной службы.

Поводом для создания сервиса стало огромное количество граждан, телефоны которых лавиной захлестнули рекламные, а иногда и мошеннические, звонки и смс. Проект разрабатывался при сотрудничестве с тремя крупными операторами связи, но ожидается, что оставшиеся операторы присоединятся к инициативе.

«С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на поступившую голосовую или смс-рекламу и оперативно получить ответ от своего оператора. Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов», — сообщило УФАС.

Уточняется, что пожаловаться можно будет на любые номера телефонов, включая иностранные.

ИА «Орелград»