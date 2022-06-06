Водителю трамвая орловского ТТП выплатили миллион рублей

Деньги будут потрачены на внутреннюю отделку дома.

Светлана Бочарова, водитель травмвая МУП ТТП, получила миллион рублей, выиграв в одной из федеральных лотерей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото», официального распространителя всероссийских государственных лотерей.

В отличие от трамвайно-троллейбусного предприятия, женщине все же улыбнулась удача, и в ближайшее время «банкротство» ей не грозит. Помогла мама, которая имела привычку покупать лотерейные билеты в отделениях «Почты России». Совершив очередную покупку, она подарила билет дочери в надежде поправить непростое денежное положение.

Победительница, вероятно, не восприняла подарок всерьез и телевизионную викторину смотреть не стала. Однако, позже ей сообщили, что обладателем крупного выигрыша стал кто-то из жителей Орловской области. Любопытство взяло вверх, и Светлана решила посмотреть в интернете результаты тиража.

Сообщается, что выигранные деньги победительница потратит на внутреннюю отделку дома, где проживает вся ее семья.

ИА «Орелград»