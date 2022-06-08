Юлия Савичева выступит на «Троицких хороводах» в Орловском полесье

8.6.2022 | 15:00 Культура, Новости

Участница «Евровидения» и «Фабрики звезд» придет в Орел для участия в едегодном культурном мероприятии.

Известная эстрадная певица Юлия Савичева приедет в Орловскую область для участия в традиционных «Троицких хороводах». Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире социальных сетей.

Участница «Фабрики звезд» и «Евровидения» выступил перед праздничным салютом, который запланирован на девять часов вечера.

12 июня, в День России и День Святой Троицы, в Орловском полесье пройдет ежегодный фольклорный фестиваль, на который съедутся фольклорные коллективы из Орловской, Брянской, Калужской, Тульской областей, а также из ЛНР и Республики Беларусь.

По сообщению пресс-службы губернатора, орловцы и гости региона смогут посетить Международный фольклорный праздник на рейсовых автобусах, движение которые будет специально организованы 12 июня из Орла в село Льгов и обратно.

ИА «Орелград»

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