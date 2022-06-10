Орловские спасатели освободили парализованную бабушку из запертой квартиры

10.6.2022 | 12:03 Новости, Происшествия

Больную передали врачам скорой помощи.

Сотрудники орловского МЧС спасли пожилую парализованную женщину, которая осталась одна в запертой квартире.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 14.28  к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что не может открыть дверь в квартиру, в которой находится пожилой человек. Заявитель изначально почувствовал неладное и сообщил, что, возможно, запертая женщина чувствует себя плохо.

Приехав в переулок Почтовый, спасатели посредством специального инструмента открыли дверь, и опасения подтвердились. Проживающая в квартире бабушка была парализована. Сотрудники МЧС передали ее врачам скорой помощи.

ИА «Орелград»

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