Подрядчик орловских чиновников оштрафован за невыполнение обязательств

В Троснянской районе компания «Тектоника» не успела в срок завершить работы по благоустройства парка.

Директор компании «Тектоника», которая не смогла своевременно выполнить работы по благоустройству парка в селе Колпна, оштрафован судом на 98 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в отношении руководителя подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков».

Речь идет о работах, оплачиваемых из средств национального проекта «Жилье и городская среда». После вмешательства прокуратуры, которая обеспокоилась срывом муниципального контра и провела проверку, работы на объекте завершал другой подрядчик.

ИА «Орелград»