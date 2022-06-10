Подрядчик орловских чиновников оштрафован за невыполнение обязательств

10.6.2022 | 13:40 Закон и порядок, Новости, Строительство

В Троснянской районе компания «Тектоника» не успела в срок завершить работы по благоустройства парка.

Директор компании «Тектоника», которая не смогла своевременно выполнить работы по благоустройству парка в селе Колпна, оштрафован судом на 98 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в отношении руководителя подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков».

Речь идет о работах, оплачиваемых из средств национального проекта «Жилье и городская среда». После вмешательства прокуратуры, которая обеспокоилась срывом муниципального контра и провела проверку, работы на объекте завершал другой подрядчик.

ИА «Орелград»

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