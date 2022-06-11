Возмещение налогов резко снизило «поставки» денег в Москву

В УФНС по Орловской области подведены итоги работы за январь-май 2022 года.



Как сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области, итоги деятельности за пять месяцев текущего года были озвучены и обсуждены на расширенном заседании ведомственной коллегии. С основным докладом выступила глава УФНС Ирина Емельянова. По ее словам, за отчетный период в консолидированный бюджет РФ поступило около 17,3 миллиарда рублей налогов, что на 9 процентов, или на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в областной бюджет поступило свыше 11,8 миллиарда рублей. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 14,9 процента, или 1,5 миллиарда рублей.

Впрочем, не все показатели в этом году растут. Например, на коллегии прозвучала информация о том, что в федеральный бюджет от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Орловской области, поступило чуть более 4 миллиардов рублей. А это на 7,3 процента меньше показателя предыдущего года. Снижение показателя налоговики объясняют ростом суммы налога, подлежащей возмещению в заявительном порядке в 2,5 раза, или в абсолютном выражении на 1 миллиард рублей.

В своем докладе руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова также осветила результаты приоритетных направлений деятельности, — добавляют в пресс-службе ведомства. Речь шла о работе с задолженностью, обеспечении процедур банкротства, регистрации и учета налогоплательщиков, проведении контрольной и контрольно-аналитической работа, о правовой и досудебной деятельности, работе с обращениями граждан, а также об обеспечении информационной безопасности.

«В последние годы налоговыми органами изменен подход к проведению мероприятий налогового контроля: основная задача состоит в побуждении налогоплательщиков к самостоятельному отказу от инструментов минимизации налогов и добровольному уточнению налоговых обязательств, — отметила Ирина Емельянова. — Конечным результатом данной работы является снижение административного давления на бизнес. Проведение выездных проверок носит точечный характер, охват проверками минимален и составляет в год менее двух плательщиков из тысячи».

ИА «Орелград»