Ограничение доступа на балкон признали незаконным

Орловца обязали пустить проверяющих из УК в квартиру.



Хотынецкий районный суд обязал местного жителя обеспечить свободный доступ в жилое помещение к общедомовым коммуникациям. Как уточнили в пресс-службе суда, иск подало общество с ограниченной ответственностью «Жилищное эксплуатационное управление №6». Компания указала в своем заявлении, что она является управляющей организацией многоквартирного дома. Решение о ее выборе было сделано в рамках очно-заочного голосования собственников помещений, оно оформлено соответствующим протоколом. С тех пор «ЖЭУ №6» в качестве УК оказывает услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

В числе прочего управленцы проводят осмотр общего имущества дома. Истец заявил, что заранее уведомил жильцов о проведении такого осмотра. Уведомления были развешаны на досках объявлений. Несмотря на это, собственник одной из квартир представителей УК внутрь не пустил. Ему выдали предупреждение, обязывающее его допустить проверяющих к так называемым предметам осмотра. Однако и предупреждение владелец квартиры проигнорировал. В УК посчитали, что своими действиями мужчина нарушил законные права и интересы собственников и нанимателей других квартир, а также договор управления. В суде они просили обязать несговорчивого гражданина обеспечить свободный доступ к инженерным коммуникациям (системам водоснабжения, водоотведения и отопления) и на балкон для проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

Интересно, что в суде ответчик не возражал против удовлетворения исковых требований, а возражал только против удовлетворения требований о взыскании с него государственной пошлины. По его мнению, проблема заключалась только в том, что управляющая компания нарушила порядок его извещения. Однако суд таких нарушений в действиях УК не нашел и исковые требования удовлетворил. Он установил, что ответчик незаконно препятствует доступу управляющей компании для проведения осмотра общедомовых инженерных сетей и соблюдения требований пожарной безопасности. А это действительно влечет за собой нарушение прав других жильцов, поскольку создает реальную опасность причинения вреда их здоровью.

ИА «Орелград»