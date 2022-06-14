Чиновники купят медали за 2,3 миллиона рублей

Тендер для поиска подрядчика уже стартовал в Орловской области.



Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области выступил организатором тендера начальной ценой 2,325 миллиона рублей. На эти деньги чиновники планируют закупить 2500 комплектов юбилейного знака «85 лет Орловской области». Средства выделяются из регионального бюджета. Заказчиком выступает администрация губернатора и правительства региона. Прием заявок от соискателей продлится по 16 июня 2022 года.

Судя по конкурсной документации, в середине мая чиновники обладминистрации провели анализ рынка, чтобы обосновать начальную максимальную цену контракта. Всего поступило три коммерческих предложения. Участники рынка предлагали изготовить и поставить необходимые комплекты медалей по цене 930, 913 и 947 рублей соответственно. Организатор торгов выбрал цену в 930 рублей, исходя из которой и была определена стоимость всего контракта.

Согласно описанию, юбилейный знак «85 лет Орловской области» должен представлять собой медальон, подвешенный на колодке. Этот медальон должен иметь форму правильного круга серебристого цвета с матовой поверхностью и широкой золотистой каймой по краю (с обеих сторон), имеющей глянцевую поверхность. На лицевой стороне медальона должно быть расположено рельефное изображение герба Орловской области золотистого цвета, имеющее глянцевую поверхность. По обе стороны от герба, на уровне зубцов короны, следует рельефно изобразить цифры «1937» и «2022».

На оборотной стороне, согласно требованиям заказчика, должна находиться рельефная надпись в четыре строки: «85/лет/Орловской/области». Ниже расположено рельефное изображение колосьев пшеницы. Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой золотистого цвета, представляющей собой прямоугольную пластинку с фигурными рамками в верхней и нижней частях. Нижняя часть имеет вид двух стилизованных расходящихся рельефных пальмовых листьев, соединенных в центре лентой.

Вдоль основания колодки идут прорези, сквозь которые продета лента, обтягивающая с лицевой стороны внутреннюю часть колодки. Лента состоит из красной, белой и синей продольных полос. Колодка с оборотной стороны имеет булавку для крепления на одежду. Материал знака – сплав металлов нейзильбер МНЦ 15-20, заказанное исполнение – объемно-рельефная штамповка.

ИА «Орелград»