Чиновники задолжали 37 миллионов по взносам на капремонт

Взыскивать задолженность пришлось по суду.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Соответчиком стала мэрия. Истец просил о взыскании задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, накопившейся с 2018 по 2021 годы.

Напомним, что взносы на капремонт ежемесячно платят все собственники помещений в МКД. Тарифы устанавливаются областными властями, в этом году они, кстати, были существенно повышены. Собственником многих помещений, в том числе квартир, является муниципалитет. Функции по работе с муниципальным жилищным фондом мэрия ранее делегировала МКУ «УКХ». В суде был поднят вопрос о плате только за те жилые помещения, которые значатся в реестре муниципального имущества города Орла и в указанные годы находились на балансе МКУ «УКХ».

В суде была представлена сверка таких данных. Было установлено, что по муниципальным квартирам производились начисления взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД. Однако Фонд капремонта денег не получал. В начале декабря 2021 года регоператор направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность. Претензия была оставлена без ответа и удовлетворения. В суде чиновники проиграли. Арбитраж удовлетворил иск и обязал МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» погасить долг по взносам на капремонт на общую сумму 37,991 миллиона рублей. Если у предприятия денег не найдется, то их ему обязан предоставить муниципалитет, что суд также подчеркнул в своем решении.

ИА «Орелград»