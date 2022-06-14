Доцент орловского вуза подозревается в получении взяток от студентов

14.6.2022 | 13:58 Закон и порядок, Новости, Образование

Подозреваемый получил на свой расчетный счет 40 тысяч за две курсовые и их дальнейшую защиту.

Доцент кафедры машиностроения политехнического института имени Н.Н. Поликарпова «Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева» подозревается в получении взяток от двух студентов.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, в марте и мае текущего года преподаватель получил на свой расчетный счет переводы на общую сумму 40 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги доцент должен был подготовить курсовые работы и обеспечить их дальнейшую успешную защиту.

Благодаря полицейской оперативной разработке Следственным комитетом были возбуждены два уголовных дела по статье «получение взятки». В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

ИА «Орелград»

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