Пассажир с расстройством личности устроил дебош в электричке

Уголовную ответственность понес транзитный пассажир из Курской области.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя Курской области, совершившего умышленное преступление против порядка управления. Подробности сообщила пресс-служба суда. Инцидент произошел в августе 2021 года. Молодой человек в тот день ехал в электричке «Курск – Орел». Время от времени по вагонам проходил сотрудник транспортной полиции, присматривавший за соблюдением общественного порядка. Его внимание привлек агрессивный пассажир, который приставал к соседям.

При этом молодой человек нецензурно бранился. Причина такого поведения объясняется просто – буйный пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции подошел к нему и, как отмечено в сообщении суда, «неоднократно требовал от последнего прекратить свои противоправные действия по нарушению общественного порядка и успокоиться». Однако пассажир не только не успокоился, но и окатил бранью полицейского, высказав в его адрес угрозы физической расправы. «Указанную угрозу в сложившейся ситуации сотрудник полиции воспринял реально, так как у него имелись все основания опасаться осуществления этой угрозы», — уточнили в суде.

В судебном заседании хулиган свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Его действия были квалифицированы по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность подсудимого, страдающего органическим расстройством личности и алкоголизмом, суд назначил ему наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляционным постановлением Орловского областного суда приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения, после чего вступил в законную силу и уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»