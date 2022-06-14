Прокуратура опротестовала незаконную попытку ливенских чиновников закрыть школы

Постановление администрации Ливенского района отменено.

Ливенский межрайонный прокурор опротестовал скандальное решение ливенских чиновников ликвидировать ряд школ и детских садов, расположенных в Ливенском районе.

Напомним, ранее «Орелград» сообщал о том, что на 2022-2023 годы были запланированы ликвидации Вязово-Дубравской, Кировской и Круглянской школ. Кроме того, количество школ планировалось уменьшить за счет объединения различных учебных заведений.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, незаконное постановление администрации Ливенского района отменено. Это связано с целым рядом нарушений, допущенными чиновниками:

«При издании названного постановления установленная процедура принятия правового акта такого характера не соблюдена. Так, не создана комиссия по оценке последствий принятия такого решения, не дана оценка прогнозу демографической ситуации, не изучена территориальная доступность других образовательных организаций и состояние школьных маршрутов».

ИА «Орелград»