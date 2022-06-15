Экспорт без ограничений разрешили орловскому бизнесу

Ряд предприятий получили право экспорта подконтрольных товаров в третьи страны.



Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, в текущем году уже восемь орловских и курских предприятий получили право экспортных поставок подконтрольных товаров в третьи страны. В пресс-службе ведомства при этом уточнили, что всего через автоматизированную информационную систему «Цербер» поступило 45 заявлений на проведение аттестаций от девяти предприятий, заинтересованных в таком экспорте.

«Было проведено 55 обследований на соответствие нормам и требованиям законодательства зарубежных стран пяти мясоперерабатывающих предприятий, трех производителей пухо-перьевой смеси и производителя кормов для рыб, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — По результатам обследований признаны соответствующими и размещены в реестре экспортеров со статусом «Без ограничений» восемь из девяти хозяйствующих субъектов».

Согласно оперативным данным, в настоящее время 42 предприятия Орловской и Курской областей имеют право экспорта различных видов продукции в 80 стран мира. Напомним, этой весной в Орловской области была утверждена инвестиционная декларация. Согласно ей агропромышленный комплекс региона представляет собой многоотраслевой сектор, объединяющий производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство Орловской области специализируется на производстве зерна, мяса, молока, сахарной свеклы, картофеля, овощей и масличных культур. Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств по итогам 2021 года составил 135,5 миллиарда рублей, или 128,2 процента в действующих ценах к уровню предыдущего года. Объем экспорта продовольственных товаров и сырья по итогам января-сентября 2021 года составил 98,7 миллиона долларов США, что на 34,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Орловская область считается экспортно-ориентированным регионом. В течение 2021 года местные предприятия и организации в целом торговали с 85 странами мира. Отсюда экспортируется более 500 видов товаров в 73 страны мира. Основными торговыми партнерами в 2021 году при экспорте являлись Латвия (24,8 процента общего объема экспорта), Беларусь (12,2 процента), Казахстан (9 процентов), Германия (8 процентов), Литва (7,4 процента), Украина (4,9 процента) и Нидерланды (4 процента).

ИА «Орелград»