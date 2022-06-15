Подсчитано идеальное число зверей для Орловщины

Максимально возможная численность охотничьих ресурсов установлена в регионе.



Показатели максимально возможной и хозяйственно-целесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов определены постановлением правительства Орловской области. В документе поясняется, что такая численность устанавливается для тех видов диких животных, которые способны оказывать выраженное влияние на состояние среды обитания или популяции других видов. При превышении максимальных пределов плотности популяции такие виды животных угнетающе воздействуют на экосистему, нарушая ее равновесие.

В качестве примера приводятся олени, которые при высокой плотности населения могут наносить существенный ущерб лесному хозяйству, повреждая или полностью уничтожая молодняки и посадки ценных пород деревьев. Кстати, показатель максимальной численности благородного оленя для Орловской области составляет до 40 особей на каждую 1000 га охотничьих угодий, лося – до 18 особей на 1000 га, косули европейской – до 100 особей. Интересно, что орловские благородные олени в 1970-х годах были завезены на территорию области из Воронежского заповедника. В частности, 21 особь была выпущена в орловских лесах в 1971 году.

Максимальный показатель для кабана установлен в размере до 20 особей на 1000 га охотничьих угодий. При высокой плотности популяции кабана наносится ущерб сельскохозяйственным посевам, а также сокращается численность отдельных видов птиц. Кроме того, не стоит забывать, что кабаны являются основными переносчиками африканской чумы свиней – крайне опасного вирусного заболевания, которое для кабанов и домашних свиней в 100 процентах случаев заканчивается летальным исходом. Добавим, что к числу видов охотничьих ресурсов Орловской области, для которых устанавливается максимально возможная численность, помимо указанных выше животных отнесены также волк и лисица. Их идеальная популяция составляет до 0,05 и до 1 особей на 1000 га соответственно.

ИА «Орелград»