Боцман из Крыма поможет орловцам разводить рыбу?

Любопытный проект может развернуться в Орловской области.



Вопрос о предпроектной проработке возможного создания рыбной фермы обсуждался в ходе встречи главы Орловской области Андрея Клычкова и генерального директора ООО «Крымское море» Андрея Боцмана. Она состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. «Стороны определили направления взаимодействия по технико-экономическим и инфраструктурным вопросам обоснования проекта и мерам государственной поддержки», — сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора.

Между тем, указанная отрасль в регионе нуждается в развитии и новом импульсе. Так, проведенный в прошлом году социологический опрос показал: качеством продукции рыбоводов довольны лишь 60 процентов респондентов, а ценовая удовлетворенность на местном рынке в 2021 году составила и вовсе 56,7 процента всех респондентов. Потенциал для развития имеется. На территории Орловской области насчитывается более 2000 рек и ручьев общей протяженностью 9100 км. Местные реки относятся к бассейнам Волги, Дона и Днепра. Основной рекой региона является Ока — одна из крупнейших рек Европы, берущая свое начало как раз на юге области. Ее притоки: Зуша (с притоком Неручь), Вытебеть, Нугрь, Цон, Орлик, Оптуха, Рыбница и Крома.

По официальным данным, на территории области имеются 15 водохранилищ емкостью свыше 1 миллиона кубометров каждое и порядка 140 прудов емкостью менее 1 миллиона кубометров каждый. Они работают, в основном, по принципу сезонного пассивного регулирования стока, используются для рыборазведения, орошения и рекреации. Общая площадь зеркала всех водоемов региона превышает 4700 га. Компании, занимающиеся в Орловской области товарным рыбоводством (аквакультурой), относятся к категории «прудовое рыбоводство». Как правило, этим бизнесом занимаются небольшие ООО, фермеры и индивидуальные предприниматели. Объемы рыбы, выращиваемые в местных водоемах, соответствуют потребительскому спросу населения. При этом рынок рыбной продукции Орловской области является конкурентоспособным. Но есть и проблемы.

«Действующие в настоящее время на территории Орловской области рыбоводческие производства не имеют технической возможности обеспечивать население области товарной продукцией собственного производства, — отмечено, например, в годовом отчете о развитии конкуренции. — Существующий уровень доходов большей части рыбоводных хозяйств области не позволяет поддерживать и обновлять материально-техническую базу и расширять производство. Помимо этого, из-за высоких цен на специальные корма рыбоводные хозяйства вынуждены выращивать рыбу на кормах собственного производства или на естественной кормовой базе».

Серьезной проблемой остается и переработка собственной продукции, в том числе глубокая переработка, поскольку она требует значительных финансовых инвестиций. По сути, рынок переработки водных биоресурсов в регионе представлен только одним рыбзаводом.

ИА «Орелград»