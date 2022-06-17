В Орле стали известны результаты ЕГЭ по математике

97,1 % выпускников успешно справились с профильным уровнем математики, с базовым уровнем — 99,3 %

Опубликованы результаты единого государственного экзамена по математике, который сдавали выпускники орловских школ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Школьники могли сдать на выбор либо математику базового уровня, либо — профильного. Базовый уровень выбрали 757 выпускников и почти все, 99,3 %, успешно его сдали. При этом, 663 школьника сдали экзамен на «хорошо» и «отлично».

Что касается профильного уровня, то его его выбрали 662 выпускника и в 97,1 % случаев ребята справились с экзаменом. При этом, 13 % из них получили высокие баллы.

Отметим, что выпускники, провалившие ЕГЭ, смогут исправить ситуацию 27 июня — в резервный день.

ИА «Орелград»