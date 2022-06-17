Во Мценске четверо жильцов эвакуированы с верхних этажей горящего дома

Возгорание произошло на кухне пустой квартиры.

Вчера вечером во Мценске сотрудники МЧС эвакуировали четверых жителей многоквартирного дома. Причиной этого стал пожар на улице Машиностроителей.

По сообщению пресс-службы МЧС, информация о возгорании поступила в 16.31. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что из окна загоревшейся квартиры идет густой черный дым, а подъезд задымлен. Было принято решение о спасении людей с верхних этажей дома.

Как оказалось, возгорание произошло на кухне одной из квартир. При этом, хозяев квартиры дома не было. В результате пожара сгорели холодильник и кухонная мебель, среди людей пострадавших нет.

ИА «Орелград»