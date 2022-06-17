Во Мценске четверо жильцов эвакуированы с верхних этажей горящего дома

17.6.2022 | 9:53 Новости, Происшествия

Возгорание произошло на кухне пустой квартиры.

Вчера вечером во Мценске сотрудники МЧС эвакуировали четверых жителей многоквартирного дома. Причиной этого стал пожар на улице Машиностроителей.

По сообщению пресс-службы МЧС, информация о возгорании поступила в 16.31. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что из окна загоревшейся квартиры идет густой черный дым, а подъезд задымлен. Было принято решение о спасении людей с верхних этажей дома.

Как оказалось, возгорание произошло на кухне одной из квартир. При этом, хозяев квартиры дома не было.  В результате пожара сгорели холодильник и кухонная мебель, среди людей пострадавших нет.

ИА «Орелград»

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