Напавшего на девушку рецидивиста осудили

Преступник пытался отнять у прохожей женщины телефон.



Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Залегощенским районным судом. Перед ним предстал ранее неоднократно судимый гражданин, не отбывший на момент суда свое предыдущее наказание. Не так давно он был освобожден условно-досрочно на основании постановления суда. Как оказалось, с освобождением такого гражданина силовики явно поторопились. В новом уголовном деле фигурировало сразу несколько эпизодов преступной деятельности. Так, было установлено, что осужденный около 21 часа вечера «прогуливался» по улицам поселка Залегощь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его внимание привлекла девушка, которая шла навстречу ему и разговаривала с кем-то по телефону.

Как выяснилось позже, она говорила со своим мужем, который выступил в суде в качестве свидетеля – о происходившем он судил по услышанному им через телефон. Рецидивист решил напасть на прохожую и отнять у нее телефон, чтобы потом, как он признался, продать, а на выручку купить продукты и спиртное. Преступник схватил девушку за руку, вывернул ей запястье и потребовал отдать ему мобильник. Однако девушка сумела вырваться и добежала до ближайшего магазина, где у служебного входа стояли торговые работники. Потерпевшая обратилась с ним за помощью. Злоумышленник бросился за ней в погоню.

Увидев, что девушка находится под защитой работников магазина, рецидивист сменил цель и решил выместить свой гнев на семейной паре, которая стояла у входа в магазин. Он набросился на мужа и жену с кулаками и начал их избивать. Нападение на девушку вылилось впоследствии для него в одно уголовное дело, нападение на супружескую пару – во второе. Но было еще и третье — в ходе предварительного следствия было установлено, что этот же гражданин угнал чужой автомобиль. Выяснилось, что он распивал спиртное вместе со своим приятелем. Затем незаметно стащил у него ключи от машины и угнал ее. По совокупности приговоров рецидивист получил наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»