Чиновники посоветовали начать борьбу со снежными заносами

В Мценске стартовала реализация плана по подготовке к зиме.



В райцентре Мценск набирает обороты реализация плана подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. Соответствующее постановление в конце мая утвердила администрация города. План создан «в целях создания условий для обеспечения надежной и безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период, качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период».

Для решения указанных задач были утверждены комплексный план и план-график. Кроме того, в городе была создана и уже действует комиссия по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях. Администрация также адресовала различным ведомствам рекомендации и поручения. Например, местным коммунальщикам рекомендовано принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Также они должны обеспечить выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период дорог и тротуаров, заготовку противогололедного материала; разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда, в том числе с учетом привлечения для этих целей организаций различных форм собственности. Мэрия рекомендовала обеспечить котельные и другие объекты жизнеобеспечения резервными автономными источниками электроснабжения, создать резерв горюче-смазочных материалов для них.

Особое внимание уделено состоянию ЖКХ. Так, мэрия рекомендовала провести диагностику коммунальных сетей, обеспечить проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации для оборудования, находящегося в эксплуатации сверх ресурсов, а также принять меры по обеспечению замены не менее 5 процентов инженерных сетей от их общей протяженности.

ИА «Орелград»