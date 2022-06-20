Ливни с грозами и градом скоро обрушатся на Орловщину

Начиная с девяти вечера ухудшится погода.

В ближайшие сутки на территории Орловской области ожидается усиление ветра и дождей. В отдельных районах области возможны грозы и даже град.

По сообщению пресс-службы МЧС, ухудшение погодных условий ожидается начиная с 21 часа:

«Ветер ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 16-21 м/с. Температура ночью 14-19, днем 27-32 градуса».

Не исключено, что нас ожидает новая волна происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и падением деревьев. Также, скорее всего, возникнут затруднения в передвижении всех видов транспорта.

ИА «Орелград»