Орловец получил четыре года колонии за незаконное «вторжение»

Выселять мужчину из чужой квартиры буквально пришлось силой.



В Орловской области после всех процессуальных процедур вступил в силу приговор, вынесенный в отношении ранее судимого гражданина. Так, в 2015 году он был признан Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) виновным ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Тогда он получил 4 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Впрочем, в 2017 году условное осуждение было отменено, а мужчину отправили в места лишения свободы.

В начале 2021 года он был освобожден по отбытии срока наказания, после чего приехал в Орел и получил обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (умышленное преступление против порядка управления). Как следует из материалов дела, он незаконно обосновался в квартире своей девушки. Мужчина пьянствовал и вел себя грубо и агрессивно. Девушка была против его проживания в ее квартире, тем более что оснований у него для постоянного проживания там не имелось.

Однако ее неоднократные просьбы покинуть квартиру мужчина игнорировал. В конце концов, орловчанка обратилась в полицию с заявлением о выселении мужчины из ее квартиры. По вызову явились двое сотрудников полиции. «Выселяемый» в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, он спал на чужой кровати. Полицейский подошел к нему, разбудил его, представился и потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие основание для нахождения в вышеуказанной квартире.

«Гость из Якутии» отказался предъявлять документы, после чего вскочил с кровати и набросился на полицейского, ударив того кулаком по лицу. За это деяние на него было заведено уголовное дело. В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. Он заявил, что «допускает возможность нанесения удара полицейскому, но не помнит этого». Также он не смог вспомнить, требовала ли девушка от него покинуть его квартиру. С его слов, он вообще «очнулся, когда сотрудники полиции вели его в отдел». А о том, что ударил полицейского, якобы узнал только от оперативного сотрудника. В суде мужчина заявил, что будучи трезвым, он бы не ударил полицейского. Однако подобные признания не уберегли его от наказания. За нападение на полицейского он получил лишение свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»