Орловский Фонд капремонта планирует отремонтировать «Торговые ряды»

Объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации.

Региональный Фонд капитального ремонта планирует отремонтировать два здания, включая «Торговые ряды» на Гостиной, 3. Об этом в программе «Первого областного» «Область решений» сообщил и.о. директора регионального Фонда Владимир Слизовский.

Имея в наличии сэкономленные средства, Фонд уже объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации.

«Сейчас в работе у нас дом № 36а по ул. Салтыкова-Щедрина. Подрядчик работает: меняет кровлю, позже выйдет на фасад. Кроме того, у нас остались финансы. Мы объявили аукционы на разработку ПСД по приведению домов в нормативное состояние. Речь идет об одном доме на ул. Ленина и доме №3 по ул. Гостиная», – рассказал Владимир Слизовский.

ИА «Орелград»