Уроженец Абхазии назначен главой Советского района Орла

20.6.2022 | 11:38 Важное, Новости, Политика

Мераб Дохнадзе заменил Артема Левковского, возглавившего Троснянский район.

Мераб Дохнадзе, уроженец абхазского города Ткварчели, с сегодняшнего дня вступил в должность главы Советского района города Орла. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее эту должность занимал Артем Левковский, в конце мая ставший главой Троснянского района. Сам же Дохнадзе до недавнего времени был начальником отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации Орла.

Мераб Дохнадзе окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты и Военно-инженерную академию Москвы. Более двадцати лет он занимал офицерские должности в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Его гражданская карьера началась в 2008 году, когда он возглавил управление по делам ГО и ЧС администрации Железнодорожного района города Орла.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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