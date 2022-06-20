Выпускник орловского лицея № 1 стал вторым мультистобалльником ЕГЭ

Стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике.

Выпускнику орловского лицея № 1 удалось набрать максимально возможные сто баллов сразу по двум Единым государственным экзаменам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Савелий Мосин успешно справился с экзаменами по русскому языку и истории и таким образом стал вторым мультистобалльником этого года наравне с Майей Ореховой из лицея № 32.

Всего в ЕГЭ по истории приняли участие 280 выпускников, успешно справились с экзаменом 99,3. Высокие результаты, от 81 до 96 баллов, набрали 17,9%. При этом, шесть школьников набрали 100 баллов.

В ЕГЭ по физике участвовал 251 выпускник, успешно справились с экзаменом 99,6%, а высокие результаты, от 80 до 97 баллов, получили 11,2%. Максимальный балл удалось набрать выпускнику школы №33 Денису Екимцеву.

ИА «Орелград»