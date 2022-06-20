Выпускник орловского лицея № 1 стал вторым мультистобалльником ЕГЭ

20.6.2022 | 13:00 Новости, Образование

Стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике.

Выпускнику орловского лицея № 1 удалось набрать максимально возможные сто баллов сразу по двум Единым государственным экзаменам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Савелий Мосин успешно справился с экзаменами по русскому языку и истории и таким образом стал вторым мультистобалльником этого года наравне с Майей Ореховой из лицея № 32.

Всего в ЕГЭ по истории приняли участие 280 выпускников, успешно справились с экзаменом 99,3. Высокие результаты, от 81 до 96 баллов, набрали 17,9%. При этом, шесть школьников набрали 100 баллов.

В ЕГЭ по физике участвовал 251 выпускник, успешно справились с экзаменом 99,6%, а высокие результаты, от 80 до 97 баллов, получили 11,2%. Максимальный балл удалось набрать выпускнику школы №33 Денису Екимцеву.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования