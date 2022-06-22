КСП проверила достоверность бюджета Орловской области

Аудиторы рассказали о результатах внешней проверки на публичных слушаниях.



Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания, открыто обсудив отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год. В мероприятии приняли участие парламентарии, руководители профильных департаментов и управлений обладминистрации, представители общественных организаций, а также студенты. Как отметили в пресс-службе облсовета, открыл слушания председатель регионального парламента Леонид Музалевский. Он отметил, что годовой отчет был представлен в облсовет правительством региона в установленный законодательством срок.

Основные параметры озвучила глава облдепартамента финансов Елена Сапожникова. По ее словам, доходы бюджета за 2021 год превысили 48 миллиардов рублей и превзошли уровень предыдущего года на 6,3 миллиарда, или на 15 процентов. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета были исполнены в сумме 26,3 миллиарда рублей. «Увеличение поступлений доходов позволило не только в полном объеме исполнить все взятые на себя расходные обязательства, но и по многим направлениям увеличить расходы», — подчеркнула Елена Сапожникова. Расходы по итогам 2021 года составили 44,9 миллиарда.

На слушаниях выступил председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин. Он рассказал, что в соответствии с требованиями законодательства была проведена внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета. Аудиторы пришли к выводу, что отчет сформирован в полном объеме и в соответствии с нормативными требованиями. «Показатели годового отчета по содержанию и полноте отражения информации соответствуют нормам бюджетного законодательства и фактическому исполнению бюджета за 2021 год, — подчеркнули в пресс-службе облсовета. — Достоверность отчетных данных Контрольно-счетная палата подтверждает».

По результатам проведенного анализа аудиторы отметили увеличение темпов исполнения доходной части областного бюджета. Наиболее высокая динамика сложилась по налоговым и неналоговым доходам. Стоит добавить, что фактов недостоверности, непрозрачности показателей бюджетной отчетности, а также фактов, способных негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, аудиторы не выявили. В ходе внешней проверки Контрольно-счетной палатой также была проведена оценка возможных резервов увеличения доходов областного бюджета.

Потенциальными резервами, по мнению аудиторов, остаются: принятие действенных мер, способствующих погашению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет, и взыскание доначисленных платежей по результатам контрольной работы. Добавим, что в процессе экспертизы проектов законов Орловской области и проектов государственных программ Контрольно-счетной палатой в прошлом году было подготовлено 24 заключения. Изложенные в заключениях замечания и предложения были учтены при принятии нормативных правовых актов, в том числе при внесении поправок в бюджет региона.

ИА «Орелград»