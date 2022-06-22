На орловский мосту «Дружба» ограничат скорость движения и установят камеры

Мост «Дружба» стал одним из трех потенциально опасных дорожных участков, выявленных в Орле.

Орловские автомобилисты в ближайшее время столкнутся с ограничением скорости на мосту «Дружба». Об этом сообщил Юрий Капустин, начальник орловского ГИБДД.

В связи с увеличением количества зарегистрированных ДТП, скорость с обеих сторон моста ограничат до 50 километров в час. Здесь же будут установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений.

Всего в Орле было обнаружено три потенциально опасных дорожных участка. Помимо «Дружбы» это пересечение улицы Михалицына с переулком Артельным (там будет установлен новый светофор) и район дома № 269 по Комсомольской (будет запрещен поворот налево).

ИА «Орелград»