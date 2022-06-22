Потоп в Орле: дороги не справились с осадками (видео)

Продолжительный дождь превратил центральные улицы города в водоем.

Орловские дороги не справились с обильными осадками, выпавшими вчера на регион, и город «поплыл».

В социальных сетях публикуются видео автомобилистов, которые вчера вечером пытались передвигаться по Орлу. Как и прогнозировало МЧС, после резкого ухудшения метеоусловий возникли проблемы с передвижением всех видов транспорта.

Но жители региона, в своей массе, в соцсетях вспоминают не погоду, а городские власти и их дорожные проекты:

«Позорище орловским чиновникам, кто в ответе за это»,

«Это ужасно,каждый ливень одно и тоже»,

«Узбеки ливневки делали, и администрация в деле!!! Даже одного нормального ливня не выдержали!!! И откаты получили…»,

«Это ещё дождя большого не было»,

«Это не город,а большая лужа».

ИА «Орелград», видео «Орел Автомобильный»