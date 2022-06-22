Теплоснабжение Орла останется без муниципального контроля?

Областные чиновники предложили городу отменить важное постановление.



Мэр города Орла Юрий Парахин внес на рассмотрение в Орловский горсовет народных депутатов проект об отмене решения, принятого городским парламентом в ноябре 2021 года. Речь идет о положении «О муниципальном контроле за единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Орел». Данный документ предлагается отменить полностью, причем, как следует из пояснительной записки мэрии, инициатива исходит из области.

В ней сообщается, что в администрацию города Орла поступило обращение департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. В этом письме говорится о необходимости отмены указанного выше положения. Областные чиновники ссылаются на разъяснения Минэкономразвития РФ. Дело в том, что в 2020 году Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» ввел нормы о видах муниципального контроля, утверждаемых представительным органом муниципального образования.

В соответствии с этим в Орле было принято положение, которое теперь предлагается отменить. Выяснилось, что действие ФЗ касается далеко не всех городов страны. Минэкономразвития разъяснило, что муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения осуществляется только в ценовых зонах теплоснабжения. Согласно данным официального сайта Минэнерго России, к ценовым зонам теплоснабжения на данный момент отнесены всего 32 муниципальных образования. Исключительно в этих муниципальных образованиях должен осуществляться муниципальный контроль за единой теплоснабжающей организацией.

В списке присутствуют такие крупные города как Барнаул, Оренбург, Владимир, Тольятти, Новосибирск, Благовещенск и Абакан. Но есть и малоизвестные, например, поселок городского типа Прогресс в Амурской области и город Черногорск в Хакассии. Орла в списке нет, следовательно, он к ценовым зонам теплоснабжения не относится. На основании этого предлагается отменить с момента принятия решение Орловского городского Совета народных депутатов о муниципальном контроле за единой теплоснабжающей организацией. Проект документа уже поступил в горсовет.

ИА «Орелград»