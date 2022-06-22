В четыре часа утра в Орле прошла акция «Свеча памяти»

Участники акции зажгли свечи у подножия стелы «Орел — город воинской славы» в память о земляках, павших в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, 22 июня, состоялась траурная акция «Свеча памяти», посвященная орловцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Мероприятие началось в четыре часа утра — в то время, когда Германия в 1941 году начала свое вторжения. На бульваре Победы у подножия стелы «Орел — город воинской славы» участники зажгли свечи, а перед монументом из зажженных лампад было выложено слово «Помним!»

Делегацию представителей законодательной власти возглавлял Леонид Музалевский. В акции приняли участие депутаты Олег Кошелев, Павел Меркулов, Иван Дынкович, Ирина Пашкова, Юрий Котляр, Иван Устинов, Максим Спиридонов, Максим Лагутин и Александр Макаров.

«22 июня – трагическая дата в истории нашей страны, когда фашисты вероломно напали на нашу Родину, нарушив спокойствие и мирную жизнь миллионов человек. 81 год назад началась Великая Отечественная

война.

И сегодня мы отдаем дань памяти нашим дедам и прадедам, которые победили фашизм, защитили нашу страну и народы всего мира от «коричневой чумы». Мы в неоплатном долгу перед подвигом героев, отдавших жизнь во имя Великой Победы. И сегодня мы не имеем никакого права позволить фашизму снова поднять голову! Вечная память и слава героям!», — прокомментировал памятное мероприятие Леонид Музалевский, спикер регионального парламента.

ИА «Орелград»