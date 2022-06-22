В Орле произведен эксперимент, позволяющий вывести утилизацию мусора на новый уровень

22.6.2022 | 13:54 ЖКХ, Новости, Фоторепортаж

Из отходов, которые обычно хоронят, произведено топливо.

В Орле прошел уникальный эксперимент по производству топлива из мусора. Он прошел под руководством Юрия Алексеевича Парахина, директора компании «ЭкоСити», и завершился успешно.

Как известно, мусор, выброшенный в контейнер, через некоторое время попадает на мусоросортировочный завод, где отбирается материал, идущий на продажу (картон, полиэтилен и другие востребованные материалы). А вот большая часть оставшихся отходов обычно отправляется на захоронение.

При этом, существует технология, позволяющая не только минимизировать вред для окружающей среды, но и получить экономическую выгоду. Речь идет о производстве брикетов, которые становятся сырьем для специальной установки, которая производит топливо.

Топливо, получаемое как в жидом, так и в газообразном виде, позволяет, в свою очередь, отапливать помещения и даже транспорт.

ИА «Орелград»

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