В Орловской области зарегистрирован второй случай боррелиоза

В регионе постепенно растет статистика «клещевых» заболеваний.



В Орловской области количество пострадавших от укусов клещей достигло 815 человек. Среди них оказалось 275 детей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Напомним, это ведомство проводит постоянный мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Анализу подлежит и обращаемость населения в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей. Именно эти данные и ложатся в основу официальной статистики.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день обращения пострадавших от атак клещей фиксировались в 18 муниципальных образованиях Орловской области. То есть почти десяток муниципальных образований региона все еще остаются территориями, где укусы официально не регистрировались. Тревожным фактором является то, что потихоньку растет статистика заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, в регионе зафиксирован уже второй случай заболевания иксодовым боррелиозом. Как и в первом случае, инфицирован был взрослый человек.

Иксодовый боррелиоз известен еще и как болезнь Лайма – это природно-очаговое заболевание, характеризующееся поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца. Нередко оно принимает хроническое, рецидивирующее течение. Среди инфекционных заболеваний, передающихся клещами, болезнь Лайма считается наиболее распространенной. Интересно, что впервые данное заболевание было диагностировано в 1970-х годах в городке Олд Лайм в американском штате Коннектикут, по названию которого и получило свое название. Возбудитель был выделен только в 1982 году. В России боррелиоз широко распространен, в центре страны он является самой частой клещевой инфекцией. Риск заболеть боррелиозом после укуса клеща значительно выше, чем клещевым энцефалитом.

«Управлением Роспотребнадзора по Орловской области организован зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашего региона (иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и пр.), — говорится в сообщении ведомства. — Клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется».

ИА «Орелград»