Чиновники попросили о налоговых преференциях на 270 миллионов

Правительство призывает продлить действие некоторых налоговых льгот.



В Орловском облсовете народных депутатов обсуждается проект внесения изменений в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Он был подготовлен правительством на основании анализа правоприменительной практики, проведенного совместно с налоговой службой. Поводом также послужили обращения компаний, которые пользуются данным механизмом. Поясним, что льготы по налогу на имущество предоставляются организациям, реализующим проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Орловской области. Местное право предусматривает возможность их пролонгации, на что и указывает правительство. Кстати, немного будет скорректирован и сам механизм.

«Вносимыми изменениями предлагается предусмотреть возможность хозяйствующих субъектов получать льготы не со следующего налогового периода, которым по налогу на имущество организаций является календарный год, а с месяца, в котором организация выполнила все предусмотренные законом условия для предоставления льготы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Возможность применения мер поддержки непосредственно с начала осуществления деятельности является важным, поскольку именно в этот период организации испытывают наибольшие трудности с финансовыми ресурсами».

Учитывая предусмотренный законом допустимый трехлетний период вложения инвестиций и необходимость поддержки компаний уже в текущем году, предлагается распространить действие законопроекта на период с 1 января 2019 года. Аналогичные изменения предлагается предусмотреть и для организаций, реализующих на территории Орловской области программы модернизации производства. Принятие указанных норм станет важной антикризисной мерой для ряда организаций, следует из документа.

«Кроме того, в связи с введенными недружественными странами в отношении РФ санкционными ограничениями и значительными изменениями условий работы многих хозяйствующих субъектов, законопроектом предлагается сохранить на 2023 год заканчивающие свое действие в текущем году налоговые преференции, — также говорится в законодательной инициативе. — Принятие соответствующего решения позволит не ухудшить действующие ранее условия функционирования ряда ключевых организаций региона».

В частности, предлагается продлить на 1 год действие 50-процентной льготы по налогу на имущество для производителей строительной керамики, организаций государственной системы здравоохранения, водоканалов, селекционно-гибридных центров по разведению племенных свиней, производителей пластмассовых изделий для строительства. Изменение механизма предоставления льгот не повлечет выпадающих доходов областного бюджета в текущем году, уверены авторы законопроекта. Они отмечают, что такие льготы традиционно предоставляются на 3, 5 или 7 последовательных лет в зависимости от суммы капитальных вложений. Впрочем, бюджет определенной суммы недосчитается, но власти верят, что она вернется с избытком, когда инвестиции принесут эффект. В целом сумма налоговых преференций, предлагаемых к продлению на 2023 год, оценивается на уровне текущего года и составит около 270 миллионов рублей.

ИА «Орелград»