Пять человек эвакуированы в Орле во время пожара на Комсомольской

Вчера вечером произошел пожар в двухкомнатной квартире жилого дома.

Вчера вечером на улице Комсомольская произошел пожар, в ходе которого спасатели эвакуировали из горящего дома пять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 17.50 в МЧС поступило сообщение о том, что на втором этаже жилого дома начался пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные провели эвакуацию жильцов и спасли незатронутые пожаром помещения квартиры.

В горевшей двухкомнатной квартире пламя уничтожило кухонный гарнитур и пластиковую отделку окна, но человеческих жертв удалось избежать. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»