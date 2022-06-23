Пять человек эвакуированы в Орле во время пожара на Комсомольской

23.6.2022 | 12:08 Новости, Происшествия

Вчера вечером произошел пожар в двухкомнатной квартире жилого дома.

Вчера вечером на улице Комсомольская произошел пожар, в ходе которого спасатели эвакуировали из горящего дома пять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 17.50 в МЧС поступило сообщение о том, что на втором этаже жилого дома начался пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные провели эвакуацию жильцов и спасли незатронутые пожаром помещения квартиры.

В горевшей двухкомнатной квартире пламя уничтожило кухонный гарнитур и пластиковую отделку окна, но человеческих жертв удалось избежать. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

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