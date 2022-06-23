В Орле ликвидировали муниципальный избирком

Решение о прекращении полномочий было принято горсоветом.



Депутаты Орловского горсовета приняли решение о прекращении полномочий муниципальной избирательной комиссии. Как пояснили в пресс-службе городского парламента, это связано с вступлением в силу Федерального закона № 60-ФЗ. В соответствии с ним не позднее 1 января 2023 года избирательные комиссии муниципальных образований, осуществляющие свои полномочия на день вступления закона в силу, прекращают исполнение своих полномочий. Последние по решению облизбиркома возлагаются на территориальную или участковую комиссию.

Хотя до отчетной даты еще более полугода, горсовет уже принял решение о ликвидации муниципального избиркома. Вместе с прекращением полномочий необходимо решать и другие вопросы, в том числе организационного характера. Например, о передаче имущества и документов муниципального избиркома. В любом случае требования ФЗ в Орле исполнены. На той же сессии депутаты приняли решение о назначении дополнительных выборов в горсовет по одномандатным округам №№ 4, 10, 21 и 22, которые пройдут 11 сентября 2022 года в единый день голосования.

«Дополнительные выборы проводятся не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, — пояснили в пресс-службе горсовета. — Согласно части 7 статьи 10 федерального закона решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования».

Кстати, по данным муниципального избиркома численность избирателей по состоянию на 1 января 2022 года на территории Орла составляла 246 378 человек, в том числе: на территории Железнодорожного района города – 48 400 человек; на территории Заводского района – 84 361; на территории Северного района – 54 668; на территории Советского района – 58 949 человек. Более подробно с информацией о численности избирателей в городе Орле теперь можно будет ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Орловской области.

ИА «Орелград»