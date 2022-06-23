Выпускники орловских школ примут участие в Бале медалистов

Медаль «За особые успехи в учении» получит 251 школьник.

Завтра, 24 июня, состоится Бал медалистов, в котором примут участие выпускники орловских школ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В ходе бала медаль «За особые успехи в учении» получит 251 школьник. А всего в этом году 11-й класс закончили 1 408 девушек и парней. Они уже сдали ЕГЭ и готовятся к поступлению в вузы.

А пока, 24 и 25 июня, им предстоят школьные выпускные вечера. В отличие от ребят постарше, выпускники 2022 года встретят свой праздник без антиковидных ограничений, то есть — в привычном традиционном формате.

ИА «Орелград»