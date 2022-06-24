Орел получит полмиллиарда на реконструкцию Красного моста через полгода после его «открытия»

24.6.2022 | 10:41 Важное, Новости, Общество, Строительство

Окончание работ в срок не планируется?

В 2025 году, через два года после планируемого открытия Красного моста, из федерального бюджета будет выделено еще 495 миллионов рублей на финансирование его реконструкции. Эта информация содержится в постановлении правительства России, подписанном Михаилом Мишустиным.

Как ранее сообщалось, компания-подрядчик «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», согласившаяся выполнить работы за 1,5 миллиарда при начальной цене аукциона в 1,6 миллиарда, обязана окончить свои работы до 30 ноября 2023 года.

Отметим, что это уже не первая ситуация, вызывающая беспокойство по поводу сотрудничества чиновников с новым подрядчиком. Несколько дней назад стало известно, что центральный аппарат ФАС проверит на предмет законности условия авансирования работ, а также законность самого выделения средств со стороны заказчика. Сомнения в законности этих процедур выразил областной депутат Владислав Числов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования