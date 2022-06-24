В Северном районе Орла полицейские изъяли у иностранцев 130 свертков с наркотиками

24.6.2022 | 11:54 Закон и порядок, Новости

78 свертков с героином и 54 с метадоном предназначались для розничного сбыта через «закладки».

В Северном районе Орла задержана группа иностранных граждан, у которых хранилась партия наркотиков из 130 свертков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Граждане одного из близлежащих государств (трое мужчин и одна женщина), возрастом от 22 до 30 лет, подозреваются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. У них было изъято 78 свертков с героином и 54 с метадоном. Перемотанные изолентой «дозы», вероятно, должны были быть сбыты бесконтактным способом, через так называемые «закладки».

Иностранцы задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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